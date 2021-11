Viele Hundebesitzer kennen das: Nicht immer reagieren die Vierbeiner so, wie sich das die Menschen wünschen. Reißen an der Leine, bellen jeden an, der vor dem Haus vorbeigeht, und wollen auf andere Hunde losgehen. Im Norden des Kreises haben sich jetzt 17 Hundebesitzer aus der Region Linz, Unkel, Bad Honnef und Königswinter zusammengetan und die Ortsgruppe Siebengebirge im Verein für Deutsche Schäferhunde wiederbelebt.