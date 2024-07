Plus Irlich

Verein fühlt sich benachteiligt: TSG Irlich kämpft weiter um einen Kunstrasenplatz

i Um weiterhin konkurrenzfähig zu sein, wünscht sich die TSG Irlich den Umbau ihres Hartplatzes zu einem Kunstrasenplatz. Foto: Jörg Niebergall

Wird der Traum vom Kunstrasenplatz in Irlich wahr oder nicht? Seit vielen Jahren möchte der Sportverein aus dem Neuwieder Stadtteil sein Pappelstadion von einem Hartplatz in einen Kunstrasenplatz umbauen. Die Stadt Neuwied lässt sich derweil noch nicht in die Karten blicken und verweist auf den Sportstättenentwicklungsplan, der im September dieses Jahres erscheinen soll.