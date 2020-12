Unkel

Seit vielen Jahren wird in Unkel Geschichte in vielfältiger Weise gelebt: Ob mit Ausstellungen, Vorträgen, Exkursionen, den Carl-Loewe-Musiktagen, Theateraufführungen oder Veröffentlichungen – der Geschichtsverein Unkel (GU) ist in der Stadt immer präsent. Am 5. September ist der Verein 25 Jahre alt geworden. Ursprünglich war eine große Feier geplant, aber Corona-bedingt musste der Festakt ausfallen. Daher lud der Geschichtsverein noch vor dem Lockdown zu einer kleinen Runde in den Sitzungssaal der VG-Verwaltung ein – und berichtete vom Werdegang im vergangenen Vierteljahrhundert.