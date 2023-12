Die Zusammenarbeit der Kommunen der Verbandsgemeinde (VG) Unkel und der Bad Honnef AG geht in eine weitere Runde. Gut zwei Jahre nach dem Startschuss zur Einleitung der aufwendigen Verfahren zur Neuausschreibung der Gas- und Wasserkonzessionen in der VG Unkel ist es soweit: Rechtzeitig vor der Jahreswende können nun die zugehörigen Verträge unterzeichnet werden. Dies teilt die VG-Verwaltung in einer Presseinfo mit.