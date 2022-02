Das Land will das Wolfsduo GW1896m und GW1415f aus dem Leuscheider Rudel besendern. Zuletzt hatte es am 22. Januar gemeinsam in der VG Asbach zwei Schafe gerissen. Die Naturschutzinitiative (NI) hat das Vorhaben nach eigenen Angaben juristisch prüfen lassen und kommt zu dem Schluss, dass es gegen das Bundesnaturschutzgesetz verstößt.