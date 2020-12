Neuwied

Verdachtsfälle auf eine Infektion mit dem Coronavirus haben sich bisher nicht bestätigt, doch die Lage beeinflusst das öffentliche Leben. Erste Veranstaltungen wurden abgesagt – wie etwa das für heute geplante Konzert des Musikkorps der Bundeswehr in Windhagen. Das Kreisgesundheitsamt hat sich mithilfe der Verbandsgemeindeverwaltungen sowie der Stadt Neuwied einen Überblick verschafft, wo im Kreis in nächster Zeit größere öffentliche Veranstaltungen anstehen und gibt den Organisatoren im Hinblick auf Corona Empfehlungen an die Hand.