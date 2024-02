Diese Autofahrt wird Nathaly Laux so schnell nicht vergessen. Eigentlich will sie nach einem langen Arbeitstag nur nach Hause zu ihrer Wohnung in Heimbach-Weis, doch ganz so einfach ist das an diesem Tag nicht. Es ist Veilchendienstag – und da gelten in dem Neuwieder Stadtteil andere Regeln.