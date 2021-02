Mutwillige Zerstörung oder eine unbedachte Tat? Unbekannte haben in der Zeit von Samstag bis Sonntag einer Jesusfigur an einem Kreuz an der katholischen St.-Kastor-Kirche in Rengsdorf den Kopf abgeschlagen. Zudem fehlen Finger an einer Hand der Skulptur. Die Kriminalpolizei in Straßenhaus hat Ermittlungen aufgenommen – und erhofft sich idealerweise Hinweise aus der Bevölkerung.