Vandalismus in Engers: Randalierer stören immer wieder den Deichbau

Der Gründeich bei Engers wird aufwendig saniert. Zum einen wurde in geotechnischen Untersuchungen festgestellt, dass er nicht mehr über seine ursprüngliche Standfestigkeit verfügt. Zum anderen erfüllt der zwischen 1928 und 1931 gebaute Schutzdamm nicht mehr die heutigen fachlichen Anforderungen (wir berichteten). Unter Federführung der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord als oberer Landesbehörde soll das Projekt bis 2023 fertiggestellt werden. Die SGD Nord teilt nun in einer Pressemitteilung mit, dass es möglicherweise zu Verzögerungen kommen könnte. Als Grund nennt die Behörde Vandalismus. In jüngster Zeit hätten immer wieder Unbekannte die Baustelle heimgesucht und Schaden angerichtet.