Weil er in Neuwied in größeren Maßstab mit Drogen gehandelt hat, hat das Landgericht Koblenz einen 32-Jährigen zu einer Haftstrafe von drei Jahren und drei Monaten verurteilt. Darüber hinaus ordnete die 15. Strafkammer seine Unterbringung in einer Entziehungsanstalt an.