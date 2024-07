Plus Urbach

Urbach bebt: Musik und Spaß stehen beim Field-Invasion-Festival im Vordergrund

Von Jörg Niebergall

i Wenn die Bands die Bühne auf dem Feld rocken, lacht die Sonne: Mehr als 300 Bands hatten sich beworben, doch nur 16 haben es in die engere Auswahl geschafft. Foto: Jörg Niebergall

Das Feld so was von gerockt: 16 Bands haben sich in Urbach die Klinke in die Hand gegeben – aber auch viele Besucher kamen, davon machten 200 Teilnehmer bei der Feldmeisterschaft mit.