Plus Neuwied Untersuchungen laufen: Neuwieder Bahnhofsgebäude bleibt bis auf Weiteres gesperrt Von Hilko Röttgers i Bis auf Weiteres geschlossen: Das Bahnhofsgebäude in Neuwied darf derzeit nicht betreten werden. Foto: Jörg Niebergall Das Neuwieder Bahnhofsgebäude darf derzeit nicht betreten werden. Am Freitag hatte die Bahn den Bau gesperrt. Nun wird das Gebäude untersucht. Lesezeit: 1 Minute

Was ist los mit dem Neuwieder Bahnhofsgebäude? Am Freitag wurde der Komplex überraschend für den Publikumsverkehr gesperrt und darf seitdem nicht mehr betreten werden. Auch das Service-Center der Bahn wurde geschlossen. Eine Taxi-Zentrale, die in dem Gebäude untergebracht ist, musste ebenfalls in kürzester Zeit ihre Räume verlassen. Auf Nachfrage zu ...