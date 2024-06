Plus Linz Unterstützung für Bunte Stadt: Linz hat eine neue Tourismuschefin auf Zeit Von Sabine Nitsch i Stellen die neue Leiterin der Tourist-Info, Hannah Bauer, für Linz vor (von links): Hans Georg Faust, Helmut Muthers und Michael Schneider. Foto: Sabine Nitsch Hannah Bauer übernimmt Schwangerschaftsvertretung für Janine Petit. Lesezeit: 1 Minute

Erst kürzlich ist Hannah Bauer von Hachenburg an den Rhein gezogen. Die 21-Jährige leitet bis auf Weiteres als Schwangerschaftsvertretung für Janine Petit die Tourist-Info der Stadt Linz. „Sie ist studierte Touristikerin und Kauffrau für Touristik, hat 2023 eine Lehre bei der Tourist-Information in Hachenburg abgeschlossen, außerdem hat sie in verschiedenen ...