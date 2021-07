Für Georg Scheidgen war es überhaupt keine Frage, ob der Winzer seinen Kollegen an der Ahr nach der Flutkatastrophe helfen würde. „Wir haben viele Verbindungen an die Ahr“, sagt der Hammersteiner. Der Leutesdorfer Peter Hohn hat gar keine, trotzdem wird auch er sich am Wochenende auf seinen Traktor setzen und die Kollegen an der Ahr unterstützen. Auch Winzerin Sarah Hulten war bereits drüben.