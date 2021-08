Hummeln summen im Holunderstrauch, Bienen saugen Nektar aus Lavendelblüten, und Schmetterlinge gaukeln durch ein Meer aus Sommerflieder – was wie eine Szene aus einem idyllischen Park anmutet, spielt sich tatsächlich an einem ganz anderen Ort ab, wo man so ein buntes Treiben nicht erwartet: mitten im Neuwieder Industriegebiet Distelfeld. Dort hat Jürgen Teutloff auf seinem Firmengelände im Lauf der vergangenen Jahrzehnte ein kleines Paradies für Insekten geschaffen.