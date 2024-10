Plus Großmaischeid Unternehmen scharren mit den Hufen: Wann kommen weitere Gewerbeflächen für Großmaischeid? Von Lars Tenorth i Seit vielen Jahren ist die Erweiterung der Gewerbeflächen in Großmaischeid ein Thema. Nun soll hier wieder Tempo aufgenommen werden. Foto: Lars Tenorth Nach einer IHK-Umfrage spielen aktuell mehr als ein Drittel aller gefragten Unternehmen mit dem Gedanken, aus dem Landkreis Neuwied abzuwandern, sofern keine zusätzlichen Gewerbeflächen erschlossen werden. Vertreter der IHK schlagen Alarm. Lesezeit: 3 Minuten

Marcel Böhm ist unzufrieden. Das Mitglied des Regionalbeirats der Industrie- und Handelskammer (IHK) Koblenz sieht generell einen großen Bedarf an Gewerbeflächen im Kreis. Exemplarisch bemängelt er, dass es in Großmaischeid bei diesem Thema nicht vorangeht. „Gewerbegebietserweiterungen kursieren schon lange in Großmaischeid, sie sind schon lange in der Planung“, betont Böhm. ...