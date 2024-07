Plus Neuwied Unterkunft für geflüchtete Menschen: In Neuwied-Block entsteht ein Container-Camp Von Hilko Röttgers i An der Krasnaer Straße in Neuwied-Block haben die Arbeiten für das geplante Camp für geflüchtete Menschen begonnen. Foto: Jörg Niebergall Die Stadt Neuwied schafft neue Unterkünfte für geflüchtete Menschen. Im Stadtteil Block haben jetzt die Arbeiten an einem Container-Camp begonnen.

An der Krasnaer Straße in Block haben die Bauarbeiten für das geplante Camp zur Unterbringung geflüchteter Menschen begonnen. Damit wird ein Beschluss des Stadtrats aus dem April 2023 nun umgesetzt. Vorgesehen ist, in Block zunächst sieben Container aufzustellen, in denen bis zu 130 Menschen untergebracht werden können. Zudem besteht die Möglichkeit, ...