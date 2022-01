Wer mit dem Zug aus Neuwied in Richtung Koblenz fahren muss oder möchte, hat wegen der Bauarbeiten am Horchheimer Tunnel schon länger mit Behinderungen zu tun. Jetzt kommt ein weiteres Problem hinzu – nach einem Unfall mit einem Lkw muss ein Gleis in Richtung Koblenz gesperrt werden.