Ab Mitte Juni wird es nach zwei Jahren dank sinkender Inzidenzwerte und der damit verbundenen Lockerungen wieder Kultur in der Abtei Rommersdorf geben. Darüber informiert die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung. Im Rahmen der jeweils aktuellen Corona-Maßnahmen (siehe Infokasten) führen die Rommersdorf-Festspiele dank prominenter Gäste in die Welten von Theater, Musik und Literatur.