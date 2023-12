Plus Unkel Unkeler Schule ist bei Landesinitiative dabei: Einrichtung ist schon auf dem Weg in die Zukunft Die Stefan-Andres-Realschule plus in Unkel ist besonders engagiert, was sie jetzt in der „Woche der Realschule plus“ zeigen konnte. Bei einem Besuch wurde auch bekannt, dass sie jetzt bei einer Landesinitiative dabei sein wird – und bei der geht es um nicht weniger als die Zukunft. Von Simone Schwamborn

In Rheinland-Pfalz gibt es 185 Realschulen plus, die in der aktuell stattfindenden „Woche der Realschule plus“ in den Mittelpunkt gerückt werden. Vertreter des Ministeriums schwärmen in der Aktionswoche aus, um diese Einrichtungen zu besuchen und damit das Engagement der Realschulen plus einmal mehr in die Öffentlichkeit zu rücken. Staatssekretärin Bettina ...