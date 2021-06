Unkeler Kunstverein arbeitet nach dem Bauhaus-Prinzip: Akteure der Kulturstadt haben sich vernetzt

Unkel wirbt damit, Kunst- und Kulturstadt zu sein. Diesen Anspruch mit Leben und neuen Ideen füllen will der neu gegründete Unkeler Kunstverein. Kunstschaffende und Kunsthandwerker haben sich zusammengeschlossen. „Die Idee gemeinsam an einem Strang zu ziehen, kam mir 2020. Die Stadt signalisierte außerdem, dass sie ein Netzwerk begrüßen würde, damit die Vertreter von Kunst und Kunsthandwerk besser gehört werden, mehr Gewicht bekommen und sozusagen mit einer Stimme sprechen können. Das Vorhaben kam bei meinen Mitstreitern sofort gut an. Die Gründungsversammlung war im Oktober. Er ist als gemeinnützig anerkannt“, skizziert die Initiatorin und Erste Vorsitzende, die Unkeler Biennale-Künstlerin Martine Seibert Raken, die ersten arbeitsintensiven Monate. An der Spitze des Vereins stehen neben Seibert-Raken die Zweite Vorsitzende Almuth Behrens, Schatzmeisterin Astrid Krist und Schriftführerin Nicole Hahn stehen.