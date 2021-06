Touristen finden wieder den Weg nach Unkel. Diese Ansicht vertrat der Unkeler Stadtbürgermeister Gerhard Hausen jetzt im Ausschuss für Tourismus und Städtepartnerschaft, bei dem es darum ging, welche touristischen Veranstaltungen in diesem Jahr in Unkel Corona-bedingt stattfinden können. Stadt, Vereine aber auch Tourismus Siebengebirge (TS) gaben einen Ausblick auf das, was die Unkeler, aber auch Touristen 2021 erwarten können.