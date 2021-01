Unkel

Es gibt viel zu tun in der Verbandsgemeinde Unkel im Jahr 2021. „Wir werden vieles anpacken“, kündigt Bürgermeister Karsten Fehr an. Ganz oben auf der Agenda stehen Weichenstellungen für die angedachte Radfahrer- und Fußgängerbrücke über den Rhein von Erpel nach Remagen. „Die Arbeiten rund um die Planungen laufen derzeit im Hintergrund weiter. Corona-bedingt allerdings nicht so schnell wie geplant. Die Ergebnisse der Masterarbeit und des ergänzenden Masterstudienprojekts wurden uns im Dezember vorgestellt und geben zu Hoffnung Anlass, dass das Projekt machbar ist“, umreißt Fehr den Stand der Dinge.