Unfall zwischen Dierdorf und Herschbach: Motorradfahrer schwer verletzt

Archivierter Artikel vom 30.08.2020, 13:23 Uhr

Wie die Polizei mitteilt, wurde der Mann in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern noch an. Die Bundesstraße wurde zur Sicherung der Unfallstelle am Samstagabend und erneut am Sonntagvormittag bis zum Mittag voll gesperrt. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, wird unter anderem untersucht, inwiefern weitere Verkehrsteilnehmer an dem Unfall beteiligt waren.