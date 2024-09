Unfall in Neuwied-Irlich: 15-jährige E-Scooter-Fahrerin von Kleinwagen angefahren und verletzt

Anzeige

Eine 15-jährige E-Scooter-Fahrerin ist am Dienstag (10. September) gegen 13.15 Uhr von einem silbernen Kleinwagen auf dem Gehweg vor dem Penny-Markt in Neuwied-Irlich angefahren worden. Der Wagen mit NR-Kennzeichen fuhr laut Polizei vom Parkplatz des Discounters herunter, als es zu dem Unfall kam. Die Jugendliche, die mit dem E-Scooter auf dem Gehweg stand, fiel hin und verletzte sich an beiden Beinen. Der etwa 60 Jahre alte Autofahrer soll danach ausgestiegen sein und sich erkundigt haben, ob „alles in Ordnung sei“. Da die 15-Jährige zunächst keine Schmerzen hatte, bejahte sie dies und der Mann fuhr weiter. In seinem Fahrzeug sollen sich möglicherweise zwei Kinder befunden haben.

Augenzeugen des Verkehrsunfalls sollen sich bei der Polizei Neuwied (Telefon: 02631/878-110 oder pineuwied@polizei.neuwied.rlp) melden. Gesucht werde auch eine Zeugin, die vom Parkplatz aus den Autofahrer auf den Unfall hingewiesen hatte.