Asbach-Rauenhahn

Unfall bei Asbach-Rauenhahn: 19-Jährige verletzt

Bei einem Unfall auf der Landstraße L272 in Höhe der Ortschaft Rauenhahn ist am Dienstagnachmittag eine 19-jährige Autofahrerin in ihrem Wagen eingeklemmt worden. Die Feuerwehr konnte sie befreien.