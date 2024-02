Unkel

Unfall auf der B 42 in Unkel: Auto überschlägt sich

Am Freitagnachmittag um kurz nach 14 Uhr ist ein Autofahrer mit seinem Wagen in Unkel auf der B 42 im Bereich der Aral-Tankstelle von der Straße abgekommen. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr der Wagen in die Böschung und überschlug sich mehrfach.