Umweltschützerin seit Kindertagen: Dr. Zuhal Gültekin ist Neuwieds neue Klimaschutzmanagerin

Seit Anfang Mai gibt es ein neues Gesicht in der Neuwieder Stadtverwaltung, das die Deichstadt umweltfreundlicher machen möchte: Dr. Zuhal Gültekin hat die neu geschaffene Stelle der Neuwieder Klimaschutzmanagerin angetreten. Pünktlich zum Dienstbeginn wurde die Stadt Teil des Klimabündnisses. An Aufgaben sollte es Gültekin daher nicht mangeln. Die Rhein-Zeitung hat mit der Klimaschutzexpertin über ihre ersten 30 Tage im Amt gesprochen und auch darüber, welche Pläne sie in Neuwied verwirklichen möchte.