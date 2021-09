Es darf wieder gerockt werden: Am Samstag, 4. September, startet das sechste Open-Air-Festival „Rock'n'Rhein“ in Bad Hönningen auf der Rheinwiese an der katholischen Kirche. Unter dem Motto umsonst und draußen rocken fünf Bands und ein Singersongwriter die Bühne, kündigt der Veranstalter, Proju, das Projekt offene Jugendarbeit in Bad Hönningen an.