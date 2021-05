Umgestürzter Baum verursacht Stromausfall in Buchholz und Umgebung

Ein umgestürzter Baum hat am Donnerstagmorgen für einen Stromausfall in Teilen der Verbandsgemeinde Asbach gesorgt.

Wie die Syna mitteilt, war es um 7.24 Uhr in Teilen von Buchholz, Elsaff und Windhagen zu einer Unterbrechung in der Stromversorgung gekommen. Ein Baum war laut Syna in eine Freileitung gefallen.

Durch Netzumschaltungen habe das Team der Netzleitstelle den Großteil der Betroffenen nach etwa 30 Minuten wieder mit Strom versorgen. „Um 8.29 Uhr waren alle Betroffenen mit Strom versorgt“, heißt es in der Pressemitteilung, in der die Syna um Verständnis bittet und ankündigt, dass die Reparatur vom Service-Team durchgeführt wird.