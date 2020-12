Neuwied

Hätte nicht die AfD-Fraktion Michael Mang im Amt gehalten, wären die beiden „Kleinen“ im Neuwieder Stadtrat – Linke und Ich tu’s – das Zünglein an der Waage gewesen. Zunächst skeptisch, stimmten sie letztlich gegen den SPD-Bürgermeister, was ihnen in Leserbriefen den Vorwurf des „Umfallens“ eingebracht hat. Dagegen setzen sich beide entschieden zur Wehr.