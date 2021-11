Genesen oder geimpft, also 2G, das gilt seit der jüngsten Verordnung des Landes auch für die Hallensportler über 18 in Rheinland-Pfalz. Wer unter 12 Jahren ist, für den gelten die bisherigen Regeln. Für alle von 12 bis 18, die trainieren oder am Spielbetrieb teilnehmen möchten, ist ein Testnachweis Pflicht. Nicht bei allen Verantwortlichen in den Sportvereinen stoßen die Bestimmungen auf Verständnis.