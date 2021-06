Am Windhagener Bockenbach stinkt es den Bürgern gewaltig. Grund sind immer wieder Verunreinigungen durch Toilettenpapier und Exkremente im Bach nahe einer Spazierstrecke. Warum das so ist, und was man dagegen tun kann, wollte die Fraktion Gemeinsam – Bürger für Windhagen (G–BfW) in der vergangenen digitalen Gemeinderatssitzung wissen. Andreas Fulda, Werkleiter des Abwasserwerks der Verbandsgemeinde (VG) Asbach, erklärte die Problematik umfassend – und brachte Lösungsvorschläge mit.