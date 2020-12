Bad Hönningen

Lange haben die Bürger der Verbandsgemeinde (VG) Bad Hönningen auf einen Bürgermeister warten müssen – die für Mai geplante Wahl wurde in diesem Jahr wegen des Coronavirus verschoben. Mehr Zeit für einen langen – und fairen – Wahlkampf. Doch am Sonntag setzte sich Jan Ermtraud, der Kandidat von CDU und FDP, bei der Urwahl schließlich mit 57,2 Prozent der Stimmen gegen seine beiden Kontrahenten Jörg Scheinpflug und Petra Stirnberg durch (wir berichteten). Die RZ blickt in einer Analyse gemeinsam mit dem Wahlsieger auf die Stimmverteilungen und Wahlbeteiligung in den einzelnen Wahlbezirken.