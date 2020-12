Übernahme?: Neue Hoffnung für ATW in Neuwied

Archivierter Artikel vom 30.09.2020, 19:00 Uhr

Dazu passt eine recht kryptische und nur auf Englisch verfasste Meldung, in der die Aktiengesellschaft ATS informiert, „eine bedingte Vereinbarung über den Verkauf bestimmter Vermögenswerte und die Übertragung von Mitarbeitern ihrer deutschen Tochtergesellschaft an Dritte“ getroffen zu haben. Der Abschluss des Verkaufs sei noch an mehrere Abschlussbedingungen geknüpft. Wenn er gelingt, werde aber erwartet, dass „die Kosten der zuvor angekündigten Reorganisation teilweise gemindert werden“, heißt es darin. Weder Geschäftsführung noch Betriebsrat von ATW wollten dies gestern auf RZ-Nachfrage weiter kommentieren.