Rheinbrohl

Überholmanöver geht schief: Tödlicher Unfall auf B42 bei Rheinbrohl [Update]

Am Freitagmorgen ist es auf der B42 in der Nähe von Rheinbrohl zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Zwei Autos stießen frontal zusammen. Ein Autofahrer verstarb noch an der Unfallstelle.