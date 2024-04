Überholmanöver am Neuwieder Kreuz endet mit Unfall: Ein Schwerverletzter

Ein Unfall am Kreuz B 256/B 42 in Neuwied hat am Mittwochnachmittag zu Verkehrsbehinderungen geführt.

Ein Unfall am Kreuz B 256/B 42 in Neuwied hat am Mittwochnachmittag zu Verkehrsbehinderungen geführt. Foto: Jörg Niebergall

Anzeige

Am Kreuz B 256/B 42 in Neuwied hat sich am Mittwochnachmittag kurz vor 16 Uhr ein Unfall ereignet. Nach einem vorangegangenem Überholmanöver stieß der Unfallverursacher laut Polizei gegen einen Pkw und kam ins Schleudern. Anschließend überschlug sich der Pkw des 31-jährigen Neuwieders und kam auf der Seite auf der Abfahrt der B 256 auf die B 42 in Richtung Koblenz zum Liegen.

Der Mann wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Sein Fahrzeug wurde total beschädigt, am anderen Pkw entstand ebenfalls Sachschaden. Die Fahrerin blieb unverletzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Neuwied, Tel. 02631/8780, zu melden. Die Abfahrt von der B 256 aus Richtung Rengsdorf kommend auf die B 42 musste in Richtung Bendorf voll gesperrt werden. red