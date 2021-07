Wie geht es weiter mit dem ehemaligen Löwenburg-Gelände am Unkeler Willy-Brandt-Platz? Der Investor Georg Höller hat jetzt seinen überarbeiteten Entwurf den Bürgern vorgestellt. Die Pläne eines zweiten Investors, der seinen Hut nach Ablauf der Bindungsfrist der Planungen noch in den Ring geworden hatte, waren an dem Abend nur Thema einer Bürgerfrage.