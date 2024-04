Plus Hausen

Über Putin, die Ukraine und die Sicherheit Europas: Ein Weinabend mit Ex-Ministerin Kramp-Karrenbauer

i Ex-Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer stand in Hausen bei einer CDU-Veranstaltung Rede und Antwort. Foto: Daniel Dresen

Sie war an der Seite von Ex-Kanzlerin Angela Merkel eine der mächtigsten Frauen der deutschen Politik: Annegret Kramp-Karrenbauer, kurz: AKK. Die frühere Bundesverteidigungsministerin und ehemalige CDU-Chefin gastierte am Freitagabend (19. April) bei einer CDU-Veranstaltung in Hausen. Dabei gab sie sieben Wochen vor der Europawahl eine Einschätzung zur politischen Lage ab und erzählte Anekdoten aus ihrer Amtszeit.