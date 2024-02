Plus Neuwied Über die Medizin in turbulenten Zeiten: Neuer Chefarzt am DRK-Krankenhaus Neuwied im RZ-Interview Von ökonomischen Zwängen, Künstlicher Intelligenz und der Menschlichkeit im Krankenhaus: Als neuer Chefarzt im DRK-Krankenhaus Neuwied hat Dr. Clemens Schotten viel zu erzählen. Wir haben ihn danach gefragt. Von Hilko Röttgers

Hiobsbotschaften aus Krankenhäusern sind in diesen Tagen eher die Regel als die Ausnahme. Auch die DRK-Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz, zu der das DRK-Krankenhaus Neuwied gehört, hat mit ihrer Insolvenz schon für Schlagzeilen gesorgt. In diesen unruhigen Zeiten übernimmt in Neuwied nun Dr. Clemens Schotten die Leitung der Abteilung für Innere Medizin I. ...