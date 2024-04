Plus St. Katharinen

Ü50-Influencerin aus dem Kreis Neuwied: „Mode und Wohlfühlen kennen kein Verfallsdatum“

Von Sabine Nitsch

i Eigentlich wollte Hochwald einen farbenfrohen Kimono beim Treffen mit der RZ tragen. Doch dann entschied sie sich anders. Live dabei: ihre Follower. Foto: Nicole Hochwald

Nicole Hochwald ist alles andere als bieder. Das wird schon deutlich, als sie mit einem strahlenden Lächeln die Haustür aufreißt. Ihr Look ist anders, als man es von einer 52-Jährigen erwarten würde, die am Rande des Westerwaldes mitten in einer gediegenen, ländlichen, von Einfamilienhäusern geprägten Nachbarschaft lebt.