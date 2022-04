Poesie, Humor, Storytelling, Lyrik und Comedy – das macht einen Poetry Slam aus. Seit 2019 wird auch in Linz geslammt. Traten die Künstler zuerst in der Linzer Burg auf, begeisterten sie im vergangenen Jahr in der Linzer Stadthalle. Diese war am Wochenende auch Austragungsort für die Premiere der U-20-Meisterschaft in Rheinland-Pfalz.