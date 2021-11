Der Turnverein (TV) 1882 Linz ist einer von zehn Siegern des Ideenwettbewerbs „Ehrenamt 4.0“. Die rheinland-pfälzische Landesregierung rief den Ideenwettbewerb ins Leben, um Vereine mit auf ihrem Weg in die Digitalisierung zu unterstützen. In diesem Jahr reichten 69 ehrenamtliche Initiativen ihre digitalen Projekte ein. Der Turnverein (TV) überzeugte die Jury mit seiner neuen App „TV Linz“ und erhielt ein Preisgeld in Höhe von 1000 Euro.