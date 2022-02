Vielen, die am Donnerstagmorgen Radio hörten oder die auf www.rhein-zeitung.de scrollten, dürften die Meldungen aus der Ukraine auf die Stimmung geschlagen haben. Nicht so aber einigen Gecken, die sich trotz anhaltender Corona-Pandemie und der dramatischen Zuspitzung der Lage in der Ukraine am Neuwieder Bahnhof versammelt hatten. Paarweise oder in Grüppchen trafen sich die Karnevalisten, um mit der Bahn nach Köln zu fahren und dort zu feiern.