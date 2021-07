Trotz sinkender Besucherzahlen: Die meisten Testzentren in der Stadt bleiben geöffnet

Es ist noch nicht lange her, dass im Bürgerhaus Block das erste Schnelltestzentrum der Stadt Neuwied eröffnete. Nachdem dort in den ersten Wochen reger Andrang herrschte, gingen die Besucherzahlen wieder zurück – nicht zuletzt, weil es in der näheren Umgebung immer mehr alternative Angebote gab. Ende Juni wurde dieses Zentrum geschlossen. Aber auch wenn die Nachfrage nach Schnelltests rückläufig ist, seitdem auch für Besuche der Innengastronomie kein Test mehr vorgelegt werden muss, gibt es weiterhin diverse Möglichkeiten in der Innenstadt und der Umgebung, kurzfristig einen Test durchführen zu lassen.