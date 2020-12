Kreis Neuwied

Trotz Corona-Krise und steigender Infektionszahlen berichtet die Neuwieder Agentur für Arbeit von einer positiven Entwicklung am heimischen Arbeitsmarkt. In Zahlen heißt das: Im Monat Oktober waren 5494 Menschen bei der Agentur als arbeitslos gemeldet. Das sind 141 Betroffenen weniger als im Vormonat Es sind aber 1209 Erwerbslose (28,2 Prozent) mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote fiel um 0,2 Prozentpunkte auf 5,5 Prozent. Vor zwölf Monaten lag die Quote bei 4,3 Prozent.