In einer Ortsgemeinde fallen viele Projekte an, die einiges an Geld kosten. Dazu gibt es Dutzende Fördermöglichkeiten durch Bund, Land oder die EU. Doch bei einer konkreten Maßnahme in Windhagen knüpft das Land seine Förderung an eine Bedingung: Die Gemeinde soll die Grundsteuer erhöhen. Der Rat hat sich in seiner jüngsten Sitzung entschieden, die Maßnahme ohne Förderung zu stemmen, da man den Gelbdeutel der Bürger nicht noch weiter belasten möchte.