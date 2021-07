Zum wiederholten Mal ist Annalena Baerbock, die Spitzenkandidatin der Grünen bei der Bundestagswahl, in die Kritik geraten. Nach Debatten um ungenaue Angaben in ihrem Lebenslauf und verspätet an den Bundestag gemeldete Sonderzahlungen sieht sie sich nun mit Plagiatsvorwürfen konfrontiert. Die Basis der Grünen im Kreis Neuwied steht aber weiterhin zu ihr und verteidigt sie gegen die Vorwürfe.