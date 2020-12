Transporter überschlägt sich bei Anhausen mehrmals: Fahrer schwer verletzt

Archivierter Artikel vom 04.11.2020, 16:39 Uhr

Foto: Uwe Schumann

Wie die Polizei weiter mitteilt, drehte sich das Auto auf der Fahrbahn, der Transporter geriet in das angrenzende Feld und überschlug sich mehrmals. Der 38-jährige Fahrer des Transporters wurde nach der Erstversorgung mit schweren Verletzungen in ein Koblenzer Krankenhaus gebracht. Ein Gutachter wurde mit der Rekonstruierung des Unfallhergangs beauftragt. Die Straße war für die Aufräumarbeiten voll gesperrt. Die Polizei sucht Zeugen. Wer den Unfall beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail an pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.