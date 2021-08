Die Alice-Salomon-Schule in Linz hat Hilfe in der Not angeboten: Seit Montag sollen die Schüler von 16 Klassen der bei der Katastrophe im Ahrtal stark zerstörten BBS Ahrweiler die Partnerschule in Linz besuchen. Doch am ersten Schultag nach den Ferien lief noch nicht alles glatt.